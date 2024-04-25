Galatasaray, Adana Demirspor maçı için Adana'ya hareket etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Adana Demirspor maçı için Adana'ya hareket etti

Galatasaray, Adana Demirspor maçı için Adana\'ya hareket etti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray, Adana'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılar, maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Adana'ya gitti. Wilfried Zaha ise hafif ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Galatasaray'ın Adana Demirspor karşılaşması kamp kadrosunda ise birçok önemli futbolcu bulunuyor.

25.04.2024 17:22
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray, Adana'ya hareket etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayıp, maçın oynanacağı Adana'ya hareket etti. Galatasaraylı kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Adana'ya gitti.

Hafif ağrıları bulunan ve son antrenmana çıkmayan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, tedbir amaçlı Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların Adana Demirspor karşılaşması kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Adana Demirspor maçı için Adana'ya hareket etti - Son Dakika

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