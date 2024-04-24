Galatasaray, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması, oyun ve orta-şut çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç takımlı turnuva ile sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

24.04.2024 15:32
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 5'e 5 oyun ve orta-şut çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30'da yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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