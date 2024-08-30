Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 21.45'te Adana Demirspor'a konuk olacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?