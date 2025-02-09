Galatasaray, Adana Demirspor'u Ağırladı

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'inde zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 23. haftada Adana Demirspor'u ağırladı. Gaziantep FK maçından sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Geosis Boluspor'a konuk olan Galatasaray, söz konusu karşılaşmaya rotasyon yaparak çıktı.

Okan Buruk, RAMS Park'ta yapılan Adana Demirspor mücadelesinde takımını Günay Güvenç, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Elias Jelert, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Dries Mertens, Alvaro Morata, Victor Osimhen 11'i ile sürdü.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı, Mario Lemina yer aldı.

Okan Buruk, Gaziantep FK mücadelesine ilk 11'de başlayan Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira'dan cezaları nedeniyle bu maçta yararlanamadı. Buruk, ayrıca söz konusu maçta cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz'ı da kadroya alamadı.

Galatasaray'da Ismail Jakobs ve Yunus Akgün sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna yazılmadı.

Üçlü savunma oynadı

Galatasaray, Adana Demirspor karşısına 3-4-1-2 dizilişiyle çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte savunma üçlüsü Cuesta, Sanchez ve Jelert'ten oluştu. Orta sahada Sallai, Kaan, Sara, Ahmed görev parken, çift santrforun ardından Mertens yer aldı.

Galatasaray'ın ileri ucunda Morata ve Osimhen gol aradı.

Cuesta ilk kez forma giydi

Yeni transfer Carlos Cuesta ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Belçika'nın Genk takımından kadroya katılan 25 yaşındaki Kolombiyalı stoper, Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynadı.

Yeni transferlerden Mario Lemina da yedek kulübesinde yer aldı.

Alvaro Morata, RAMS Park'a ayak bastı

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, ilk kez RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarın önüne çıktı.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 22. haftada deplasmandaki Gaziantep FK maçında giyen İspanyol santrfor, ikinci kez ise Ziraat Türkiye Kupası'nda dış sahada Geosis Boluspor maçında terletti.

Boluspor mücadelesinde ağları havalandırarak Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Morata, Adana Demirspor maçına 11'de başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşan Morata, ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de soyundu.

Kaptanlık Kaan Ayhan'da

Galatasaray'da kaptanlık pazubendini Kaan Ayhan taktı.

Takım kaptanları Fernando Muslera'nın cezası, Mauro Icardi'nin de sakatlığı nedeniyle forma giyemediği müsabakada tecrübeli oyuncu Kaan sahaya kaptan olarak çıktı.

Derbi uyarısı

Galatasaray Kulübü, taraftarlara Fenerbahçe derbisi öncesi ceza almamaları yönünde uyarıda bulundu.

Müsabaka öncesinde statta yapılan anonsta, "Bir sonraki iç saha maçını düşünerek ceza alınacak davranışlardan uzak duralım. Hep birlikte takımımızı destekleyelim." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bir sonraki iç saha müsabakasında RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Maça yeni siyah formayla çıktı

Galatasaray, müsabakada siyah formayla mücadele etti.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Adana Demirspor karşısında 2024-2025 sezonu için özel üretilen ve önünde aslan deseni yer alan siyah formayı giydi.