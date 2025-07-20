Galatasaray, Admira'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Admira'yı 2-1 Yendi

20.07.2025 22:52
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Admira Wacker'i 2-1 mağlup etti.

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından Admira Wacker'i 2-1 yendi.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında Admira ile karşılaştı.

Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan maça Galatasaray, Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Eyüp Aydın, Gabriel Sara, Nicolo Zaniolo, Yunus Akgün, Yusuf Demir, 11'i ile çıktı.

Galatasaray, müsabakanın 10. dakikasında Yunus Akgün'ün şık asistinde Köhn ile 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakikayı üstün tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarının başında Efe Akman, Arda Ünyay ve kaleci Batuhan Şen'i oyuna sürdü. Buruk, 63. dakikada Ada Yüzgeç, Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş, Victor Nelsson ve Elias Jelert'i, 70. dakikada Berat Luş'u, 79. dakikada ise Çağrı Balta ve Furkan Koçak'ı oyuna soktu.

Sarı-kırmızılı ekip, 57. dakikada Arda Ünyay'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Avusturya temsilcisi, bir dakika sonra Alexander Schmidt'in golüyle farkı yeniden 1'e indirdi.

Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sezon öncesi hazırlık maçlarında Ümraniyespor'un 5-2 yenen sarı-kırmızılılar, Admira'yı da yenerek 2'de 2 yaptı.

Köhn, gollere devam ediyor

Galatasaray'ın kiralıktan dönen Alman sol beki Derrick Köhn, ikinci hazırlık maçını da boş geçmedi.

Geçen sezonu Almanya temsilcisi Werder Bremen'de kiralık geçiren Köhn, yeniden takıma döndü. Sezon hazırlıkları kapsamında Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor ile yapılan maçta fileleri havalandıran Köhn, Admira müsabakasında da takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Genç Arda ilk golünü attı

Galatasaray'ın genç savunmacısı Arda Ünyay, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol atma sevinci yaşadı.

Geçen sezon ara transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden kadroya katılan 18 yaşındaki stoper, Admira karşısında takımının ikinci golünü kaydederek Galatasaray formasıyla ilk kez fileleri havalandırdı.

Batuhan korkuttu

Galatasaray'ın kalecisi Batuhan Şen'in maçın son bölümlerinde yaşadığı sakatlık endişeye neden oldu.

Müsabakanın 81. dakikasında ceza sahası dışındaki topa çıkan Batuhan, Filip Ristanic ile çarpıştıktan sonra kafasını yere sert vurdu. Sağlık ekibinin müdahale ettiği 26 yaşındaki file bekçisi, oyuna devam edemedi.

Başı dönen ve yürümekte zorlanan, boynunu tutarak sağlık görevlilerinin sedyeyle yanına gelmesini bekleyen Batuhan Şen'e maçı tribünde maçı izleyen sarı-kırmızılı futbolculardan Kaan Ayhan ve Alvaro Morata, destek verdi.

Maça 2. devredenin başında dahil olanr Batuhan'ın yerine 86. dakikada Enes Emre Büyük, oyuna girdi.

Taraftardan yoğun ilgi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Avusturya'da takımlarını yalnız bırakmadı.

Linz kentindeki müsabakayı yaklaşık 8 bin Türk futbolsever seyretti.

Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına maç öncesi, sırası ve sonrasında destek verdi.

Taraftarlar yine Osimhen'i istedi

Galatasaray taraftarı, geçen sezon bonservisi kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in transfer edilmesi için tezahürat yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabakanın son anlarında "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Kaynak: AA

Galatasaray, Avusturya, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Admira'yı 2-1 Yendi - Son Dakika

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