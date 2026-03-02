Galatasaray Alanya'ya Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Alanya'ya Gitti

02.03.2026 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Türkiye Kupası maçı için Alanya'ya ulaştı ve taraftarlar tarafından karşılandı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı, havalimanında bir grup taraftar karşıladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncularla fotoğraf çektiren taraftarlar, onlara forma imzalattı.

Daha sonrasında otobüsle Alanya'da konaklayacakları otele hareket eden kafile, burada da meşale yakan taraftarlar tarafından karşılandı.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Galatasaray, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Alanya'ya Gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul’dan peş peşe kararlar İkisi de süresiz durduruldu Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar! İkisi de süresiz durduruldu
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Erbil’de İHA dehşeti: Bahırka nahiyesine enkaz düştü, yaralılar var Erbil'de İHA dehşeti: Bahırka nahiyesine enkaz düştü, yaralılar var
Trump: İran’a saldırılar 4 hafta sürebilir Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
’’Takımı nasıl toparlayacaksınız’’ sorusuna Sadettin Saran’dan 3 kelimelik cevap ''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap
İran’ın Beit Şemeş’te vurduğu binanın enkazından yeni görüntüler İran'ın Beit Şemeş'te vurduğu binanın enkazından yeni görüntüler

19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
19:42
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:47
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 20:11:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Galatasaray Alanya'ya Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.