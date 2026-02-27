Galatasaray, Alanyaspor'a Hazır

Galatasaray, Trednyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik uygalamalarıyla sona erdi.
RAMS Park'taki Galatasaray-Corendon Alanyaspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.
