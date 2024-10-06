Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Yendi

Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor'u 28'inci dakikada Yunus Akgün'ün golüyle mağlup etti.

06.10.2024 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanyaspor: 1-0

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 28'inci dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle puanını 22'ye çıkartırken; Alanyaspor, 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özkaral ve Samet Çavuş üstlendi.

Karşılaşmaya baskılı başlayan taraf Galatasaray oldu. Başlama düdüğünün ardından rakibine oyunu yarı sahasında kabul ettiren Galatasaray, 28'inci dakikada öne geçti. Sara'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Yunus Akgün, yaptığı aşırtma vuruşla takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında da etkili olan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılarda ikinci devrenin hemen başında Kaan'ın şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Batshuayi ile girdiği pozisyonlardan faydalanamadı. 90+2'nci dakikada Alanyaspor net gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Rony Lopes, topu yerden kale önüne çıkardı. Müsait pozisyonda altıpasın bir adım gerisinde topla buluşan Serdar Dursun'un şutunda top üstten auta gitti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve lige verilecek milli ara öncesinde Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde RFS ile 2-2 berabere kalınan maçın 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, cezası nedeniyle RFS karşısında forma giyemeyen Fernando Muslera'yı Alanyaspor maçında 11'de görevlendirdi.

Kaynak: DHA

Yunus Akgün, Galatasaray, Maç Sonucu, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldüğü belli oldu Narin'in nerede öldüğü belli oldu
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
19:50 İran’dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
18:12 İzmir’de tüyler ürperten görüntü Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
15:45 Birçok kullanıcı bu haklarını bilmiyor Birçok kullanıcı bu haklarını bilmiyor
15:21 Oktay Derelioğlu’nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın’la yakalanınca olanlar oldu Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın'la yakalanınca olanlar oldu
15:03 Domuz sandığı komşusunu tüfekle öldürdü Domuz sandığı komşusunu tüfekle öldürdü
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:38 İsrail protestosu yapan öğretim görevlisi, 10 kişinin saldırısına uğradı İsrail protestosu yapan öğretim görevlisi, 10 kişinin saldırısına uğradı
14:37 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na ’’Yanlış yolda’’ cevabı Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na ''Yanlış yolda'' cevabı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:22 Avrupa Ligi’ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 22:04:19. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement