Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau 'nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C tarafından ödenecektir" denildi.

Kaynak: DHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Cicaldau, kiralık olarak gönderildi - Son Dakika

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