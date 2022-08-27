Galatasaray'da Cicaldau, kiralık olarak gönderildi

Galatasaray, Alexander Cicaldau'nun kiralanması konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union Football Club ile anlaşıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau'nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C tarafından ödenecektir" denildi.
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