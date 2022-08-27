Galatasaray'da Cicaldau, kiralık olarak gönderildi - Son Dakika
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Galatasaray'da Cicaldau, kiralık olarak gönderildi

27.08.2022 21:57
Galatasaray'da Cicaldau, kiralık olarak gönderildi

Galatasaray, Alexander Cicaldau'nun kiralanması konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union Football Club ile anlaşıldığını açıkladı.

Galatasaray, Alexander Cicaldau'nun kiralanması konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union Football Club ile anlaşıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau'nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C tarafından ödenecektir" denildi.


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Kaynak: DHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Cicaldau, kiralık olarak gönderildi - Son Dakika

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