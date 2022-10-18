Galatasaray, Alman antrenör Moritz Volz ile anlaştı - Son Dakika
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Galatasaray, Alman antrenör Moritz Volz ile anlaştı

18.10.2022 14:59
Galatasaray, Alman antrenör Moritz Volz ile anlaştı

Galatasaray Kulübü, Alman antrenör Moritz Volz ile anlaşma sağladı.

Galatasaray Kulübü, Alman antrenör Moritz Volz ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Yardımcı antrenör Moritz Volz, teknik direktörümüz Okan Buruk'un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacaktır. Teknik direktörümüz Okan Buruk'un 1 ay önce görüşme de gerçekleştirdiği Volz, sadece yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır" ifadeleri yer aldı.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

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