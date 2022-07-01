Galatasaray, Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Galatasaray, Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

01.07.2022 23:33
Galatasaray, Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Altay'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Altay'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılılar, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Kazımcan Karataş ve Altay Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuzun eski kulübüne net 20.000.000 TL transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcumuzun kendisiyle de 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcumuza net 400.000 TL imza ücreti ödenecektir.

Ayrıca, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 5.350.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 6.750.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 7.500.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 8.500.000 TL ve 2026-2027 sezonu için net 10.000.000 TL sezonluk ücret ödenecektir." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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