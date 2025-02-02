GALATASARAY'ın Milan ile anlaşarak dün sözleşme imzaladığı İspanyol futbolcu Alvaro Morata, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu birlikte bugün akşam saatlerinde Gaziantep'e gitti.
Morata'nın yarın oynanacak Gaziantep FK maçında yeni takımımın yanında olması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Alvaro Morata ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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