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Galatasaray: "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan... - Son Dakika
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Galatasaray: "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan...

Galatasaray: "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır.

Galatasaray: "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan...
15.12.2023 - 14:47,
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Galatasaray, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması yaptığı sırada göğüs kasında kopuk oluştuğu ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sergio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Sergio Oliveira, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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