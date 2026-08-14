Galatasaray - Arca Çorum FK: İlk Yarı 0-0 Beraberlik - Son Dakika
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Galatasaray - Arca Çorum FK: İlk Yarı 0-0 Beraberlik

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Trendyol Süper Lig açılışında Galatasaray, Arca Çorum FK ile golsüz eşitlikle ilk yarıyı tamamladı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Suat Güz

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Sara, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Penetra, Smolcic, Borza, Berat Özdemir, Serdar Gürler, Fredy, Karlsbakk, Kyziridis, Ramirez

Sarı kart: Dk. 32 Yunus Akgün (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılışında son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

13. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topa altıpasın gerisinde Osimhen hamle yaptı. Nijeryalı futbolcunun kafayla dokunduğu meşin yuvarlağı Arca Çorum FK defansı kale önünde son anda uzaklaştırdı.

15. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasına savunma oyuncularından önce kafa vuruşunu yapan Osimhen'in şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

25. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in yerden uzak köşeye gönderdiği sert şutta kaleci Felipe, uzanarak son anda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

34. dakikada ceza sahası sol çaprazında son çizgide topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz, pasını sağındaki Osimhen'e çıkardı. Golcü futbolcunun çaprazdan şutunda meşin yuvarlak savunmadaki Smolcic'e çarparak kornere çıktı.

39. dakikada Sane'den aldığı pası yaklaşık 25 metre mesafeden sol ayakla kaleye gönderen Sara'nın sert şutunda kaleci Felipe, topu uzanarak çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray - Arca Çorum FK: İlk Yarı 0-0 Beraberlik - Son Dakika

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