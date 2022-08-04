Dünyaca ünlü orta saha Lucas Torreira, Galatasaray'a imzayı atıyor

Önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Seferovic ve Oliveira'nın ardından dünyaca ünlü bir futbolcuyu daha kadrosuna katmaya çok yakın.
Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Arsenal'in dünyaca ünlü futbolcusu Lucas Torereira'ya imzayı attırıyor. Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Uruguaylı orta saha Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcuyla son detaylar üzerine konuştuğu belirtildi.
2018 yazında Sampdoria'dan kuzey Londra takımına 31 milyon euroya transfer olan Lucas Torreira, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderilmişti.
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