Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı için hazır

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında RAMS Park'ta oynanacak sezonun açılış maçı, saat 21.00'de başlayacak.
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