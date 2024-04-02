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Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u 1-0 Yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi. Maçta Hatayspor'un golü VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

02.04.2024 22:41  Güncelleme: 22:41
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Şansalan, Aleks Taşcıoğlu, Mehmet Kısal

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz (Dk. 84 Tete), Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 84 Berkan Kutlu), Ziyech (Dk. 68 Kaan Ayhan), Mertens (Dk. 88 Vinicius), Zaha (Dk. 67 Kerem Aktürkoğlu), Icardi

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Halil Dervişoğlu (Dk. 69 Fernandes), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 77 Dadashov), Dele-Bashiru, Rivas (Dk. 90+5 Boudjemaa), Strandberg (Dk. 77 Pedro)

Gol: Dk. 12 Icardi (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Rivas, Dk. 45+4 Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 82 Nelsson, Dk. 90+1 Vinicius (Galatasaray)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

58. dakikada VAR, Hatayspor'un golünü ofsayt sebebiyle geçerli saymadı. Ghoulam'ın sol taraftan kullandığı taçta Maksimovic, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Muslera'nın bu vuruşu çelmesinin ardından Strandberg, dönen topu önünde buldu ve golünü attı. VAR incelemesinde Strandberg'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol, iptal edildi.

63. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Strandberg, ceza sahası sol çaprazından vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

71. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornerde Kaan Ayhan, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+3. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Kerim Alıcı, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak kornere çıktı.

Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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