Stat: RAMS Park
Hakemler: Ali Şansalan, Aleks Taşcıoğlu, Mehmet Kısal
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz (Dk. 84 Tete), Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 84 Berkan Kutlu), Ziyech (Dk. 68 Kaan Ayhan), Mertens (Dk. 88 Vinicius), Zaha (Dk. 67 Kerem Aktürkoğlu), Icardi
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Halil Dervişoğlu (Dk. 69 Fernandes), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 77 Dadashov), Dele-Bashiru, Rivas (Dk. 90+5 Boudjemaa), Strandberg (Dk. 77 Pedro)
Gol: Dk. 12 Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Rivas, Dk. 45+4 Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 82 Nelsson, Dk. 90+1 Vinicius (Galatasaray)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.
58. dakikada VAR, Hatayspor'un golünü ofsayt sebebiyle geçerli saymadı. Ghoulam'ın sol taraftan kullandığı taçta Maksimovic, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Muslera'nın bu vuruşu çelmesinin ardından Strandberg, dönen topu önünde buldu ve golünü attı. VAR incelemesinde Strandberg'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol, iptal edildi.
63. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Strandberg, ceza sahası sol çaprazından vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.
71. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornerde Kaan Ayhan, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+3. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Kerim Alıcı, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak kornere çıktı.
Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında evinde konuk ettiği Bodrum FK'ye 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Mustafa Dalcı, aldıkları sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirtirken, Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında Bodrum Futbol Kulübü'ne 1-0 yenildi. Maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, zor bir maç olduğunu ve pozisyonları değerlendiremediklerini belirtirken, Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise galibiyetin önemli olduğunu ve oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu ikinci maçında Hong Kong'a 2-0 mağlup oldu. İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk iki çeyreği 1-0 önde geçen Hong Kong, son çeyrekte farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmayı kazandı. Milli takım, üçüncü maçında 4 Nisan Perşembe günü Kuzey Kore ile karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçlarında Kuzey Kore, Güney Afrika'yı 14-0, Avustralya da Yeni Zelanda'yı 4-0 mağlup etti.
Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Hatayspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Muslera, 500. resmi müsabakasında taraftarların isteğini kırmayarak 3'lü çektirdi. Müsabakanın ardından futbolcular ve teknik heyet tribünlere giderek galibiyeti kutladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Maçta Mauro Icardi'nin golüyle öne geçen sarı-kırmızılı takım, rakibine gol şansı vermedi ve maçı 1-0 kazandı. Galatasaray bu sonuçla 27. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Hatayspor ise 12. kez mağlup oldu. Mauro Icardi ise son 3 lig maçında gol atmış oldu.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK, evinde konuk ettiği Bodrum FK'ya 1-0 yenildi. Maçta Bodrum FK'nın golünü Brazao attı.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü Dk. 75'te Brazao kaydetti. Manisa FK'dan Dokanovic ve Oğuz Gürbulak sarı kart gördü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u 1-0 yenerek sahasında üst üste 33. maçta da kaybetmeme serisini sürdürdü. Bu sezon RAMS Park'ta oynadığı 16 karşılaşmada da galip gelen Galatasaray, sahasında puan kaybetmeyen tek takım oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor galibiyetiyle Süper Lig'de iç sahada üst üste 19. maçını kazandı ve Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'yu geçerek rekorun yeni sahibi oldu. Galatasaray, Süper Lig'de 2022-2023 sezonun son 3 haftası, bu sezonda da 16 müsabakada rakiplerine puan vermedi.
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