Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u 1-0 Yendi

Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Maçta Mauro Icardi'nin golüyle öne geçen sarı-kırmızılı takım, rakibine gol şansı vermedi ve maçı 1-0 kazandı. Galatasaray bu sonuçla 27. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Hatayspor ise 12. kez mağlup oldu. Mauro Icardi ise son 3 lig maçında gol atmış oldu.