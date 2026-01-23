Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu - Son Dakika
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu
23.01.2026 17:11
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Atletico Madrid maçının atmosferi, İspanyol bir taraftarın sosyal medya paylaşımıyla övgü aldı. Maç sonrası yapılan paylaşımda, taraftar RAMS Park'taki atmosferin etkileyiciliğini belirtti ve 'Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir atmosfer var mı?' ifadesini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfer, Avrupa futbol kamuoyunda bir kez daha övgüyle anıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Atletico Madrid arasında oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın yankıları sürüyor. İki gün önce RAMS Park'ta oynanan mücadeleye gelen İspanyol bir taraftarın sözleri, atmosferi bir kez daha gündeme taşıdı.

TRİBÜNLER ETKİLEDİ

Maç sonrası yaptığı paylaşımda RAMS Park'taki atmosferden etkilendiğini belirten İspanyol taraftar, "Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir atmosfer var mı?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfer Avrupa futbol kamuoyunda bir kez daha övgüyle anıldı.

Son Dakika Spor Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu - Son Dakika

