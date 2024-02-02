Galatasaray, Aurier ve Vinicius\'u transfer etti

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Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile Fulham forması giyen Carlos Vinicius'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekip devre arasında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen 31 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier ile Fulham forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u kadrosuna kattığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Serge Aurier için Nottingham Forest kulübüne 100 bin Euro ödeneceği belirtilirken, sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Fildişi Sahilli oyuncuya ise 600 Euro garanti ücret ve 150 bin Euro imza ücreti ödeneceği açıklandı.

Sarı-kırmızıların bir diğer İngiltere Premier Lig'den transferi Carlos Vinicius ise sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Fulham'a 600 bin Euro kiralama bedeli ödeneceği açıklanırken, Vinicius ise Galatasaray'da 600 bin Euro net ücret kazanacak.