Galatasaray Avrupa Ligi'ne Veda Etti

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(İSTANBUL)- Galatasaray Avrupa Ligi'nde konuk ettiği AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, son 16 turu play-off rövanş mücadelesinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan maçı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetti.

AZ Alkmaar 42. dakikada Seiya Maikuma ve 55. dakikada Denso Kasus'un attığı golle Galatasaray karşısında 2-0 öne geçti. Galatasaray 56. dakikada Victor Osimhen ve 70. dakikada Roland Sallai'nin golüyle skoru 2-2 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.