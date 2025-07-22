Galatasaray Avusturya'da Hazırlıklarını Sürdürüyor

YENİ sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde devam eden Galatasaray, sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç gruba ayrılan futbolcular 8'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı ekipte, Admira Wacker ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Nicolo Zaniolo antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, yarın TSİ 20.30'da İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, maçın ardından Türkiye'ye dönecek.
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