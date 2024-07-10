Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla tamamlandı.
Galatasaray yarın saat 10.30 ve 18'30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?