Galatasaray, Avusturya\'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30 ve 18.00'de yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
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