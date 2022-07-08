Sabah, iki grup halinde kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki akşam antrenman ise ısınma ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar devam eden bölümde şut çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise taktiksel antrenman yapıldı.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Okan Buruk, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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