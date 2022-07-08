Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

08.07.2022 21:21
Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi yurt dışı kamp çalışmaları çerçevesinde Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki ikinci günü çift antrenmanla geçirdi.

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi yurt dışı kamp çalışmaları çerçevesinde Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki ikinci günü çift antrenmanla geçirdi.

Sabah, iki grup halinde kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki akşam antrenman ise ısınma ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar devam eden bölümde şut çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise taktiksel antrenman yapıldı.

Galatasaray, yarın TSİ 20.30'da ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Sturm Graz ile Merkur Arena'da karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU
Kaynak: İHA

Galatasaray, Okan Buruk, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 21:37:55. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement