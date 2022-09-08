Galatasaray, Yusuf Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Galatasaray, Yusuf Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

08.09.2022 23:43
Galatasaray, Yusuf Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen Yusuf Demir'i transfer etti.

Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen Yusuf Demir'i transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun transferi için Rapid Wien'e 6 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, bonservis bedelinin 4 sezon boyunca 5 taksitte ödeneceği aktarıldı.

Dört yıllık sözleşme imzalanan Yusuf Demir'e ise sezon başına sırasıyla 650 bin avro, 750 bin avro, 850 bin avro ve 950 bin avro ödeneceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Galatasaray, Yusuf Demir, Rapid Wien, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Yusuf Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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