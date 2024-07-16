Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmana milli takımlara giden futbolcular ve Fortuna Düsseldorf maçında uzun süre forma giyen oyuncular katılmadı. Isınma hareketleri, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda pas ve çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

16.07.2024 13:21
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.

Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Antrenmana milli takımlara gittiği için ekstra izinli olan futbolcular ile dün Fortuna Düsseldorf ile yapılan hazırlık maçında uzun süre alan oyuncular katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular dayanıklılık ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Günü tek antrenmanla geçiren Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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