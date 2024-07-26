Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanlar basına kapalı gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre dinamik ısınmayla başlayan sabah idmanında futbolcular, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı. İki grup halinde topa sahip olmayla devam eden antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray'ın 21 yaşındaki Danimarkalı yeni sağ beki Elias Jelert, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Isınmayla başlayıp üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden akşam antrenmanı ise taktik çalışmayla tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın TSİ 21.15'te İtalya temsilcisi Parma ile yapacağı hazırlık maçıyla Avusturya kampındaki çalışmalarını tamamlayacak.