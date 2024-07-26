Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampında çift antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Danimarkalı yeni sağ bek Elias Jelert, takımla ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray, Avusturya kampındaki çalışmalarını yarın Parma ile yapacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak.

26.07.2024 23:29
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanlar basına kapalı gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre dinamik ısınmayla başlayan sabah idmanında futbolcular, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı. İki grup halinde topa sahip olmayla devam eden antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray'ın 21 yaşındaki Danimarkalı yeni sağ beki Elias Jelert, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Isınmayla başlayıp üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden akşam antrenmanı ise taktik çalışmayla tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın TSİ 21.15'te İtalya temsilcisi Parma ile yapacağı hazırlık maçıyla Avusturya kampındaki çalışmalarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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