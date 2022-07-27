Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecek olan Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçını 31 Temmuz Pazar günü Fiorentina ile oynayacak. - İSTANBUL

Hamza Akman, Omar Elabdellaoui , Christian Luyindama , Victor Nelsson, Ömer Bayram , Beknaz Almazbekov, Bafetimbi Gomis , Efe Akman, Özgür Baran Aksaka ikinci yarıda şans bulan futbolcular oldu. İtalyan ekibi, 11. dakikada Erik Botheim'in golüyle 1-0 öne geçerken, Galatasaray bu gole 13. dakikada Haris Seferovic ile karşılık verdi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: İHA

Haris Seferovic, Galatasaray, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hazırlık maçı: Galatasaray: 1 Salernitana: 1 - Son Dakika

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