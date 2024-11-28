Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 Beraber Kaldı

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GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında AZ Alkmaar ile Galatasaray karşı karşıya geldi. AZ Stadyumu'nda oynanan maçta Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Fesnic düdük çaldı. Horatiu Fesnic'nin yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Cerei üstlendi.

2'nci dakikada AZ Alkmaar golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Lahdo, pasını savunma arkasına koşu yapan Maikuma'ya aktardı. Maikuma'nın şutunda kaleci Muslera'dan seken topu Mijnans tamamladı: 1-0. 43'üncü dakikada Galatasaray eşitliği sağladı. Sağ tarafta topla buluşan Mertens'in arka direğe yaptığı ortaya Osimhen kafayla vurdu. Bu oyuncunun vuruşunun ardından kale önündeki Koopmeiners'in müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlara gitti. Önce oyunu devam ettiren hakem Horatiu Fesnic, VAR uyarısının ardından orta noktayı gösterdi: 1-1. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 75'inci dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sol taraftan Sara'nın ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkteki Abdülkerim Bardakcı kafayla dokundu. Bu vuruşun ardından top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 90+1'inci dakikada AZ Alkmaar, 10 kişi kaldı. Smith, Jelert'e yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol olmayınca maç 1-1 eşitlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 11 yaparken; AZ Alkmaar, 7 puana yükseldi.

TORREIRA 100'ÜNCÜ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, AZ Alkmaar karşısında sarı-kırmızılı forma ile 100'üncü maçına çıktı. 28 yaşındaki futbol bu maçlarda 2 gol atarken, 9 tane de asist katkısı sağladı.