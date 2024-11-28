Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 Berabere Kaldı

Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 Berabere Kaldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar ile oynanan mücadele sonrası deplasmanda alınan puanların değerli olduğunu vurguladı ve oyuncularına taktiksel değişiklikler hakkında bilgi verdi.

28.11.2024 23:58  Güncelleme: 00:01
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GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maça bizden daha iyi başladılar. İkinci yarıda kazanmaya yakın olan bizdik. Deplasmanda aldığımız puanlar önemli. Bir sonraki deplasman maçını kazandığımızda bu müsabakada aldığımız puanın değeri ortaya çıkacak. Ben rakibimizi tebrik etmek istiyorum" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Deplasmanda alınan puanların değerli olduğunu söyleyen Okan Buruk, "AZ Alkmaar, çok iyi hücum geçişleri yaptı. Buna iyi cevap veremedik. Maça bizden daha iyi başladılar. Oyuncu değişikliği yaptık. Davinson Sanchez'i merkeze aldık ve Metehan Baltacı'yı sağ tarafa yerleştirdik. Topun bizde daha fazla kalmasını sağladık. Parott'un da bağlantı oyununa çıkmasına engel olduk. İkinci yarı daha başarılı olduk. İkinci yarıda kazanmaya yakın olan bizdik. Deplasmanda aldığımız puanlar önemli. Bir sonraki deplasman maçını kazandığımızda bu müsabakada aldığımız puanın değeri ortaya çıkacak. Ben rakibimizi tebrik etmek istiyorum" sözlerini sarf etti.

'NELSSON İLE İLGİLİ TAKTİKSEL BİR DEĞİŞİKLİK YAPTIM'

Victor Nelsson'u devre arasında oyundan alarak taktiksel bir değişiklik yaptığını akratan Buruk, "Batshuayi'nin de oynamaya ihtiyacı var. Bu yüzden ona da sabretmemiz gerekiyor. Çok iyi bir oyuncu. Geçen hafta gol attı. Rahatlamaya ve öz güvene ihtiyacı var. Metehan da genç bir oyuncu. Kendi altyapımızdan yetişti. Mümkün olduğunca ona da süre vermek istiyorum. Altyapıdan gelen oyunculara daha fazla süre vereceğim. Nelsson'un geçen sene şampiyonlukta önemli katkısı vardı. Bu sene belki de iyi başlamadı ama yine de her zaman ona güveniyoruz. Bugün de erken yediğimiz gol moralimizi bozdu. Nelsson ile ilgili taktiksel bir değişiklik yaptım ama onun daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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