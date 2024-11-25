Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi hazırlıklarına Florya'da başladığı antrenmanla devam ediyor.

25.11.2024 20:39
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda topa sahip olma ve koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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