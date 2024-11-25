Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Hazırlanıyor

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda topa sahip olma ve koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL