Galatasaray, Bankalar Birliği Anlaşmasından Çıkmak İçin Hazırlıklara Başladı

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Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için hazırlıklarda son aşamaya geldiklerini söyleyen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Dönemimiz bitmeden bu sözümüzü tutarak yeni yönetimin Bankalar Birliği borcundan kurtulmuş şekilde göreve başlamasını sağlayacağız" dedi.

Galatasaray Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı, RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de divan kurulunda açıklamalarda bulundu.

"Çözüm, Bankalar Birliği borçlarını ödeyip bu anlaşmadan çıkmaktır"

Galatasaray Sportif A.Ş.'nin 9 aylık bilançoda yaklaşık 600 milyon liralık kar açıkladığını hatırlatan Özbek, "Bu seviyeyi sene sonuna kadar taşımak istiyoruz. Ancak yükselen faiz oranları ve piyasa koşullarında hiç kolay olmayacak. Dolayısıyla kulübümüzün imkanlarını kullanıp bu faiz sarmalından çıkmanın yollarını bulmalıyız. Çözüm, Bankalar Birliği borçlarını ödeyip bu anlaşmadan çıkmaktır. Bugün mutlulukla ifade etmek isterim ki Galatasaray Spor Kulübü bu konuda hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Dönemimiz bitmeden bu sözümüzü tutarak yeni yönetimin Bankalar Birliği borcundan kurtulmuş şekilde göreve başlamasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki sezon başından itibaren Kemerburgaz Tesisleri'nde olacağız"

Başkan Özbek, önümüzdeki sezon başından itibaren Kemerburgaz Tesisleri'ne taşınacaklarının müjdesini de vererek, "Bu borçlardan kurtulmak için atılması gereken adımlardan biri de, Florya Tesisleri'nden Kemerburgaz'a taşınmamız konusu. Kemerburgaz Tesisleri'nde inşaat devam ediyor. Önümüzdeki sezonun başından itibaren bu tesislerde olacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Mevcut durumu yerinde beraber görmek için UEFA Kupası'nın yıl dönümünde, yani 17 Mayıs'ta tesislerde piknik organize ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Çoğu takımın hayal dahi edemeyeceği rakama ulaştık"

Hükmen 3-0 kazanılan Süper Kupa'yla birlikte kulüp tarihinin 60. kupasını elde ettiklerini aktaran Dursun Özbek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olduk. 7 Nisan'da Süper Kupa'yı da kazandık. Müzemizde 60. kupayı kazandık. Çoğu takımın hayal dahi edemeyeceği rakama ulaştık. Bu büyük gururda emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Süper Kupa maçının Urfa'da oynanmasına karar verilmişti. Ben de maçtan 1-2 gün önce Urfa'ya gittim. 1-2 günü orada, bölgede geçirdim. Üzerine basarak söylüyorum, Galatasaray sevgisini kelimelerle anlatmak mümkün değil. Bize olan inanılmaz sevgi için bölge halkına özel bir teşekkür gönderiyorum" cümlelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılıların başkanı, son olarak da Galatasaray taraftarına seslenerek, "Taraftarlarımızı, bizi saha dışına çekmek isteyenlerin oyunlarına karşı sakin olmaya davet ediyorum. Pis bir oyun oynamaya devam ediliyor. Biz bu oyunun parçası olmayacağız. Sahanın içinde gereken cevabı onlara fazlasıyla vereceğiz" dedi. - İSTANBUL