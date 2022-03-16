Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı

16.03.2022 12:25

- Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı Başkan Burak Elmas antrenmanı izledi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında İspanyol ekibi Barcelona ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

- Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı

Başkan Burak Elmas antrenmanı izledi

İSTANBUL - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında İspanyol ekibi Barcelona ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Barcelona maçının taktiğinin çalışıldığı belirtildi.

Antrenmanı Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı da takip etti. Elmas ayrıca Sportif Direktör Pasquale Sensibile ile saha kenarında bir süre görüşme yaptı.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Arda Turan ile ateşlenen Halil Dervişoğlu yer almazken, kaleci Fernando Muslera da takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı

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Kaynak: İHA

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