Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını sürdürdü

08.03.2022 00:58
Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas drilleri çalışmalarının ardından büyük sahada pozisyon sonlandırma üzerinde durulan yüksek tempolu bir çalışma gerçekleştirildi. Antrenman duran top çalışmalarıyla tamamlanırken, Arda Turan, tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Barcelona, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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