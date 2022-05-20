Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Dursun Özbek, listesini Divan Başkanlığına teslim etti.
Yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şöyle;BAŞKAN: Dursun Özbek Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil
YÖNETİM YEDEK: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu
Son Dakika › Spor › Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi belli oldu - Son Dakika