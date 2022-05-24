Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, öğrencilerle buluştu

24.05.2022 21:11
Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, öğrencilerle buluştu

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Socios.com ve Kadir Has Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen, Türkiye'nin ilk spor ve blockchain tabanlı eğitim programına konuk eğitmen olarak katıldı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Socios.com ve Kadir Has Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen, Türkiye'nin ilk spor ve blockchain tabanlı eğitim programına konuk eğitmen olarak katıldı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, öğrencilerle eğitimde bir araya geldi. Spor pazarlaması, spor ekonomisi ve sporda dijital trendlerin konu alındığı 'Dijital Dönüşüm ve Spor Endüstrisinin Geleceği' isimli sertifikalı eğitim programında, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, sektörel deneyimini ve spor endüstrisindeki markalaşma konusunu öğrenciler ile paylaştı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Galatasaray Spor Kulübü, Kadir Has Üniversitesi, Galatasaray, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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