Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Futbol takımız yeni sezonu Kemerburgaz Tesisleri'nde açacak"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının yeni sezonu Kemerburgaz Tesisleri'nde açacağını duyurdu. Özbek, takımın yeni sezon hazırlıklarına başlamak için Kemerburgaz Tesisleri'ni tercih ettiklerini belirtti.
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8.05.2024 16:56:42. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Futbol takımız yeni sezonu Kemerburgaz Tesisleri'nde açacak" - Son Dakika
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