Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporculara destek vermek amacıyla katıldığı Team Türkiye Uğurlama Töreni'nde konuştu - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporculara destek vermek amacıyla katıldığı Team Türkiye Uğurlama Töreni'nde konuştu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporculara destek vermek amacıyla katıldığı Team Türkiye Uğurlama Töreni'nde yaptığı açıklamada, 'Onları cesaretlendirmek lazım. Türkiye'nin sporcuların arkasında olduğunu bilmeleri çok önemli. Onun için buradayım' dedi.

23.07.2024 15:51
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadelede edecek sporculara destek vermek amacıyla katıldığı Team Türkiye Uğurlama Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Onları cesaretlendirmek lazım. Türkiye'nin sporcuların arkasında olduğunu bilmeleri çok önemli. Onun için buradayım" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporcuları uğurlamak için gerçekleşen Team Türkiye Uğurlama Töreni'ne katıldı. Başkan Özbek, Galatasaraylı milli sporcular Berkay Ömer Öğretir ve Berke Saka ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kafilede yer alan sporcularla birlikte dün akşamda birlikte olduğunu belirten Özbek, "Onları cesaretlendirmek lazım. Türkiye'nin sporcuların arkasında olduğunu bilmeleri çok önemli. Onun için buradayım. Onlara başarılar diliyorum. İnşallah madalyalarla dönecekler" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek: "Ali Sami Yen'in hatırasıyla oyuncularımızı desteklemek için yanlarındayım"

Galatasaray kurucularından olan Ali Sami Yen'in 1924'te Paris'te düzenlenen olimpiyatlara katılan kafileye başkanlık yaptığını hatırlatan Başkan Özbek, "1924'teki olimpiyatlarda, 100 yıl önce Galatasaray'ın kurucularından Ali Sami Yen beyefendi kafileye başkanlık yapmıştı. Bunun hatırasıyla oyuncularımızı desteklemek için onların yanındayım" cümlelerine yer verdi.

Berkay Ömer Öğretir: "Dursun Başkan'ın uğurlamaya gelmesi bizi çok mutlu etti"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kendilerini uğurlamak için havaalanına gelmesiyle ilgili milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, "Beklemiyorduk, haberimiz yoktu. Bizim için çok güzel bir sürpriz oldu. Kulübümüzü, ülkemizi ve federasyonumuzu böyle bir organizasyonda temsil etmek bizim için büyük bir gururdur. Hem federasyonu başkanı, hem de Dursun Başkan'ın bizi uğurlamak için gelmesi bizi çok mutlu etti. Bizim için ayrı bir cesaret oldu" şeklinde konuştu.

Berke Saka: "Olimpiyatlarda bize yakışanı yapmaya çalışacağız"

Milli yüzü Berke Saka ise, "Çok güzel bir sürpriz oldu. Bende şaşırdım. Bu bizi daha çok motive etti. Daha çok heyecanlandırdı. Biz orada elimizden geldiğince bize yakışanı yapmaya çalışacağız" diyerek düşüncelerini aktardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporculara destek vermek amacıyla katıldığı Team Türkiye Uğurlama Töreni'nde konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporculara destek vermek amacıyla katıldığı Team Türkiye Uğurlama Töreni'nde konuştu - Son Dakika
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