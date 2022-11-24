Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten çok net Cristiano Ronaldo mesajı! - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten çok net Cristiano Ronaldo mesajı!

24.11.2022 12:15

Sarı-kırmızılı taraftarların, "Come to Galatasaray" çağrısı yaptığı Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok" dedi.

Manchester United ile yolları ayıran Cristiano Ronaldo'ya sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarların, Galatasaray'a gelmesi yönünde çağrıda bulunması gündeme oturmuştu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"PLANLARIMIZ İÇİNDE YOK"

Dursun Özbek, Ronaldo için yaptığı açıklamada, "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in açıklamalarının devamı şöyle:

"İNŞALLAH MAYIS AYINDA BEKLENEN SONUCA ULAŞACAĞIZ"

"Camia mutlu olunca biz de o derece mutluyuz. Zaten yönetimlerin görevi camiayı mutlu etmek, taraftarlarımızı mutlu etmek, bunun bilincindeyiz. Özellikle futbol takımının son haftalarda gösterdiği performans son derece güzel oldu ve camiayı çok mutlu etti. Dolayısıyla biz de çok sevinçliyiz. İnşallah mayıslarda, mayıs ayında da beklenen sonuca ulaşacağız.

"CAMİAYI SEVİNCE BOĞDULAR"

Başakşehir'e karşı 7-0 tabii sürpriz bir sonuç. Yalnız ilk devrenin sonuna doğru 3-0'ı görünce arkasının geleceği biraz belli oldu. Dolayısıyla önemli bir sonuçtu. Sonuç camiayı da çok mutlu etti ve hepsinden önemlisi, orada oynanan futbol da çok güzeldi. Güzel bir futbol, çok güzel hareketler. Takımın asıl performansının ne olduğunu takım orada gösterdi. Ben hepsine teşekkür ediyorum, teknik ekibe de teşekkür ediyorum. Camiayı araya girmeden evvel sevince boğdular. Sağ olsunlar, var olsunlar.

"DÜNYA KUPASI'NDA FRANSA'YI BEĞENDİM"

Benim, Dünya Kupası'ndaki favori takımım Arjantin'di ama Arjantin kazaya uğradı. Onun için favori tespit etmek zor. Fransa'yı izledim, Fransa çok güzel oynadı. Maçların hepsini izleme fırsatım olmadı. Peyderpey izleyeceğim ama Fransa'yı beğendim. Herhalde bu sene de onlar götürür diye düşünüyorum."

YORUMLAR (1)
  • kenan mutlu: NE DİYO LA BUNLAR,GS,FB,BJK,BORÇ İÇİNDE YÜZÜYORLAR,BİDE CİDDİ CİDDİ RONALDOYU DÜŞÜNMÜYORUZ DİYOLAR,SIZ ONU RÜYANIZDA BİLE GÖREMEZSİNİZ,KOMİKLERE BAK YA. Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
500
Adana Demirspor Başkanı'ndan Ronaldo açıklaması! Baskılara kayıtsız kalamadı Adana Demirspor Başkanı'ndan Ronaldo açıklaması! Baskılara kayıtsız kalamadı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan Cristiano Ronaldo'ya servet! İki sene için 240 milyon euro teklif ettiler Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan Cristiano Ronaldo'ya servet! İki sene için 240 milyon euro teklif ettiler

Cristiano Ronaldo, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten çok net Cristiano Ronaldo mesajı! - Son Dakika


Son Dakika
12:35 İtalya basınından dikkat çeken iddia! Arda Güler için Fenerbahçe'den söz aldılar
12:31 Öğretmenlerin kutlama kahvaltısı kazayla bitti! Otomobil iki duvar arasına sıkıştı
12:15 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten çok net Cristiano Ronaldo mesajı!
12:07 Altının gramı 1052 liradan satılırken cumhuriyet altını ise 7 bin lirayı gördü
12:05 Güne yükselişle başlayan dolar 18,63 lira seviyelerinden alıcı buluyor
11:59 Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyor! Asgari ücrette 4 senaryo üzerinde duruluyor
11:24 60 yaşındaki kargocu siparişi almak için kapıyı açan kadını taciz etti
11:15 Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Para karşılığı kadınları falakaya yatıran adamın eşi konuştu
11:13 Ünlü anketçi 12 ilçenin adını paylaştı: Seçimden önce il olacaklar
01:15 Otomobilde beklenen ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni matrah limitleri...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2022 13:20:17. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten çok net Cristiano Ronaldo mesajı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement