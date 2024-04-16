Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF seçimleri açıklaması

İstanbul Yarı Maratonu 28 Nisan Pazar Günü Koşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye’de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoruna ev sahipliği yapan "Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu", bu yıl 28 Nisan Pazar günü koşulacak. Avrupa’da “Gold Label” kategorisinde yer alan 4 yarı maratondan biri olan koşunun basın toplantısı İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde yapıldı. Yarı Maraton’da kadınlar ve erkeklerde birincilere 15’er bin dolar verilecek. Tüm kategorilerde dağıtılacak muhtemel toplam para ödülü 8 milyon 6 bin lira.