Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Zaha ve Szymanski hakkındaki açıklamalarını yalanladı.

"SELAHATTİN BAKİ'NİN AÇIKLAMALARI YANLIŞ"

Selahattin Baki'yi yalanlayan Erden Timur, "Selahattin Baki'nin açıklamaları doğru bir şey değil. Kendi taraftarlarına şey yapıyorlar. Biz Zaha transferinden sonra bir şey demedik. Demeyi de doğru bulmuyoruz. Zaniolo transferinden sonra da oldu bu. Zaha'ya da başladılar, sakatlık falan diye" açıklamasını yaptı.

"SZYMANSKI FLORYA'YA GELMEDİ"

Öte yandan Szymanski'nin Florya'ya gelmediğini belirten Timur, "Sebastian Szymanski Florya'ya falan hiçbir şekilde gelmedi. Menajeri yazılı bir açıklamayla yalan olduğunu açıkladı. Kampta söylemiştim, Szymanski iyi bir oyuncu. 8-10 milyon bonservis de verilir ama belirli bir bonservisi verdiğiniz oyuncu genç yaştaysa maaş skalasının üstüne bir şey verince, o maaşlasatmak çok zor. Biz o yüzden belirli bir maaş şeyinin üzerine çıkamadık. Onu söyledik. Bende yazılı bir şey, "Biz bu maaşı veremeyiz" diye. Ondan sonra da bitmiş. Oyuncu Florya'ya geldi falan o işler doğru şeyler değil" ifadelerini kullandı.