Galatasaray Basketbol\'da İki Ayrılık

Galatasaray Basketbol Takımı'nda, John Petrucelli ve Boogie Ellis ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açaıklamada, "2025-2026 sezonunda takımımıza katılan oyuncularımız John Petrucelli ve Boogie Ellis'e emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL