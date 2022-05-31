Galatasaray, Bayern Münih'in eski futbolcusu Javi Martinez için harekete geçti!

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Galatasaray'da seçim yarışında olan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu seçilmeleri halinde yapacakları transferleri listelemeye başladı. İki başkan adayının da benzer isimlerde yoğunlaştığı öğrenildi.

GALATASARAY'DA ROTA JAVİ MARTİNEZ

Sarı kırmızılı ekip kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre Galatasaray, tecrübeli oyuncu Javi Martinez'i gündemine aldı. Son iki sezondur Katar SC'de forma giyen yıldız ismin sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek. Katar'da mutlu olmadığı öne sürülen futbolcunun da yeniden Avrupa futboluna geri dönmek istediği belirtildi. Futbola Athletic Bilbao'da başlayan ve sonrasında uzun yıllar boyunca Alman devi Bayern Münih'te forma giyen yıldız isim son iki sezondur Katar'da forma giyiyor.

KARİYERİNDE TAM 532 MAÇ

33 yaşındaki futbolcu kariyerinde forma giydiği 532 maçta 47 gol kaydetti.