İlginç olay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sarı-lacivert renkli bir paraşütle iniş yapan bir kişi, yere indikten sonra Galatasaray bayrağı açınca olanlar oldu.
Çevredeki bazı kişilerin tepki gösterdiği olayda, şahsın darbedildiği görüntüler kameralara yansıdı. Taraftarlar arasında gerginliğe neden olan olay, futbol rekabetinin zaman zaman kontrolden çıkabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray bayraklı paraşütüyle Fenerbahçelilerin içine daldı - Son Dakika
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