Galatasaray bayraklı paraşütüyle Fenerbahçelilerin içine daldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray bayraklı paraşütüyle Fenerbahçelilerin içine daldı

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray bayraklı paraşütüyle Fenerbahçelilerin içine daldı
26.05.2025 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray bayraklı paraşütüyle Fenerbahçelilerin içine daldı
Haber Videosu

Bir kişi, sarı-lacivert paraşüt ile Galatasaray bayrağı açtı ve Fenerbahçeli taraftarların arasına iniş yaptı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde onlarca taraftarın arasında kalan kişinin dayak yediği öne sürüldü.

İlginç olay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sarı-lacivert renkli bir paraşütle iniş yapan bir kişi, yere indikten sonra Galatasaray bayrağı açınca olanlar oldu.

DAYAK YEDİ

Çevredeki bazı kişilerin tepki gösterdiği olayda, şahsın darbedildiği görüntüler kameralara yansıdı. Taraftarlar arasında gerginliğe neden olan olay, futbol rekabetinin zaman zaman kontrolden çıkabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray bayraklı paraşütüyle Fenerbahçelilerin içine daldı

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray bayraklı paraşütüyle Fenerbahçelilerin içine daldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • aragorn:
    haha ha ha ha ha ha hahahah aha h ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah 1 0 Yanıtla
  • marat izzet:
    ADAM KENDİSİNİ KAMİKAZE ZANNETMİŞ :) 0 0 Yanıtla
  • M.B.Ç:
    Yaptığınız habere, başlığa bak. biri hanya diyor öbürü Konya. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet Dükkanlara kurşun yağdırdı Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Dükkanlara kurşun yağdırdı
Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Muharrem İnce’den dikkat çeken 3. yol mesajı Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı
İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı
Sinan Engin, Galatasaray’ın yeni transferini açıkladı Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı Aslanlara verdiği isim dikkat çekti Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti
Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü
Romulo’ya sürpriz talip Fenerbahçe’ye elenen takım onu istiyor Romulo'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'ye elenen takım onu istiyor
Galatasaray’da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var Galatasaray'da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var

10:36
Eşi Brigitte, Macron’u kameraların önünde tokatladı
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı
10:29
Künefe zincirine FETÖ operasyonu 33 şüpheli gözaltına alındı
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
10:09
Dekanın profesörlüğü iptal edildi 10 yıldır aldığı maaş ne olacak
Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?
10:07
Terme’de skandal görüntüler Festival alanı Las Vegas’ı aratmadı
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı
19:05
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
18:53
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
18:29
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
17:57
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
17:42
İzmir’de zeytinlik alanda yangın Kontrol altına alındı
İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı
17:41
Tümer Metin, Fenerbahçe’nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 12:32:07. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray bayraklı paraşütüyle Fenerbahçelilerin içine daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.