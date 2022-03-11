Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile 14 Mart Pazartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, ara vermeden Beşiktaş maçının ilk çalışmasını yaptı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde İstanbul'a dönemeyen sarı-kırmızılı ekipte, Barcelona ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan futbolcular, otelde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise Espanyol'un tesislerindeki antrenmanda top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Atak sonlandırma çalışmasının ardından dar alanda yoğun tempoda oynanan çift kaleyle oyuncular günü tamamladı.

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Barselona'dan İzmir'e dönecek Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını bu şehirde sürdürecek.