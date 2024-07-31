Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, kuvvet çalışmasıyla başladı, İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
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