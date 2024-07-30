Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.

30.07.2024 21:51
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Galatasaray Futbol Takımı, 3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndezi antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşuların ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışan sarı-kırmızılılar, dört takımlı turnuva yaparak idmanı noktaladı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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