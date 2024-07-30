Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, 3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndezi antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşuların ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışan sarı-kırmızılılar, dört takımlı turnuva yaparak idmanı noktaladı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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