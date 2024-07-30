Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Galatasaray Futbol Takımı, 3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndezi antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşuların ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışan sarı-kırmızılılar, dört takımlı turnuva yaparak idmanı noktaladı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.