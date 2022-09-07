Yusuf Demir, Galatasaray'da - Son Dakika
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Yusuf Demir, Galatasaray'da

07.09.2022 17:47
Yusuf Demir, Galatasaray'da

Galatasaray, bir dönem Barcelona forması da giyen Yusuf Demir ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, bir dönem Barcelona forması da giyen Yusuf Demir ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılılar, yönetimin yaklaşık bir aydır uğraş verdiği Yusuf Demir transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.


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Kaynak: DHA

Yusuf Demir, Galatasaray, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Demir, Galatasaray'da - Son Dakika

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