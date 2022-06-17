Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın - Son Dakika
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Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın

17.06.2022 09:55

Dursun Özbek başkanlığında transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, 27 yaşındaki Senegalli golcü Keita Balde ile anlaşma noktasına gelindi.

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, çalışacağı teknik direktörü belirledikten sonra transferde gaza basacak. Şampiyonluk kadrosu oluşturmak isteyen Özbek, yeni bir golcü istiyor.

HEDEF KEİTA BALDE

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, sözleşmesi bu ay içinde son bulacak golcü oyuncu Keita Balde Diao ile ilgileniyor. 27 yaşındaki oyuncuyla anlaşma noktasına gelindi.

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30 MİLYON EUROLUK YILDIZ

2017-2018 sezonu başında Lazio'dan Monaco'ya 30 milyon euroya transfer olan Keita Balde daha sonra kariyerinde büyük bir düşüş yaşadı. 27 yaşındaki oyuncunun şu an piyasa değeri 3 milyon euro. 2021-2022 sezonu başında bedelsiz olarak Cagliari'nin yolunu tutan Keita Balde Diao, ligde çıktığı 26 maçta 3 gol, 2 asistlik ile oynadı.

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Dursun Özbek, Galatasaray, Keita Balde, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın - Son Dakika


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