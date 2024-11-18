GALATASARAY, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 20 Kasım Çarşamba günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Bodrumspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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